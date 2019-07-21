В Гонконге митингующие требуют демократических реформ

В Гонконге на антиправительственную акцию протеста вышли десятки тысяч человек, сообщает Reuters. Протестующие требуют от властей провести демократические реформы и расследовать предполагаемое насилие со стороны полиции.



В июне полицейские при разгоне митингующих применили резиновые пули и слезоточивый газ. О жёстких столкновениях демонстрантов с полицией сообщалось и после марша 14 июля, когда пострадали 11 полицейских.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала лета, после того как власти инициировали законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек. Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей. После массовых протестов власти отказались от законопроекта.