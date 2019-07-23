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Дороги к свободе

Украина: новый парламент. Эфир в 20:32

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Итоги внеочередных выборов в Верховную Раду

Как изменится политическая ситуация в Украине после парламентских выборов? Кто победил, кто проиграл? Виталий Портников беседует с политологами Владимиром Фесенко и Александром Якубиным. Эфир в 20:32. Эфир в 20:32.

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