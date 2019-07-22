Люди в масках избили оппозиционных демонстрантов в Гонконге

Одетые в маски неизвестные избили десятки жителей Гонконга после прошедших в воскресенье акций протеста. Демонстранты обвинили в нападении членов китайской мафии Триады, которые по их мнению действуют по указанию местной полиции, пишет Би-би-си.
По данным местных служб здравоохранения, в больницы Гонконга были доставлены не менее 45 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. В записях, размещённых в социальных сетях, видно, как одетые в маски люди избивают пассажиров в вагоне метро. Избивающие одеты в белую одежду, тогда как жертвы в чёрном – цвете протестного движения.
По мнению вышедших на акции протеста, нападающие – члены местных преступных группировок, пользующихся поддержкой властей. В полиции Гонконга в ответ отвергли связи с Триадами. Глава администрации города Кэрри Лам пообещала, что инцидент будет расследован.
Ранее вечером в воскресенье протесты в городе переросли в беспорядки. В результате полиция применила в отношении демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули, однако о пострадавших из-за этой операции не сообщается.
По оценкам организаторов митинга, в нём приняли участие около 400 тысяч человек. Полицейские утверждают, что на улицы вышло немногим более 100 тысяч.
Протесты в Гонконге продолжаются с начала лета, после того как власти инициировали законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек. Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.
После массовых протестов власти отложили рассмотрение документа. Глава города Кэрри Лам заявила, что законопроект "мёртв", однако власти формально от него до сих пор не отказались.
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