В результате удара российской авиации в Сирии погибли 23 человека

Не менее 23 человек погибли в результате бомбардировки российской авиацией города Маарет аль-Нуман на севере Сирии в понедельник. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. Речь идёт о жертвах среди гражданского населения.

По данным правозащитников, в результате удара был разрушен местный овощной рынок и находящиеся при нём гражданские постройки. Сообщается также о как минимум 45 раненых, часть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Накануне 18 человек погибли в результате авиаудара России в Идлибе, утверждают правозащитники. Министерство обороны России отрицает проведение налётов и называет эту информацию "фейком".

Как и большая часть территории вокруг города Идлиб на северо-западе страны, город Маарет аль-Нуман находится под контролем исламистов из коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам", которую возглавляют бывшие боевики запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра". Они выступают против президента Сирии Башара Асада.

Часть территории региона на совместной основе патрулируют вооружённые силы Турции и России. Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризированную зону, боевые действия до сих пор продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиба с конца апреля погибли не менее 650 человек.