В Верховной Раде Украины впервые появится темнонокожий депутат

В Верховную Раду Украины, согласно предварительным результатам, впервые избран темнокожий депутат Жан Беленюк. Он баллотировался от партии "Слуга народа".

По имеющимся данным, партия президента Украины лидирует с большим отрывом, что гарантирует Беленюку место депутата в следующем созыве парламента.

Беленюку 28 лет, он родился в Киеве, его мать украинка. Жан Беленюк вырос без отца, уроженца Руанды, погибшего во время гражданской войны в этой стране в 1994 году.

Перед началось политической карьеры Жан Беленюк занимался греко-римской борьбой. Он заявил, что не намерен прекращать спортивную карьеру после выборов и планирует участвовать в Олимпиаде в Токио в 2020 году. В 2016-м он выступал в составе сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где завоевал серебрянную медаль.

Депутат от "Слуги народа" рассказал, что не был "особо патриотески настроенным" перед событиями Евромайдана. В акциях протеста, по его словам, он не участвовал, но был сторонником перемен, однако вскоре разочаровался в президенте Петре Порошенко.