Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" имеет шанс сформировать правительство без привлечения в коалицию других политических движений. По состоянию на 9 утра понедельника по киевскому времени (совпадает с московским), партия может получить голоса 115-120 депутатов, выбранных в мажоритарных округах, сообщает "Интерфакс-Украина". Ещё 121 голос она предварительно получает по спискам. Это позволит ей впервые в истории Украины получить абсолютное большинство в Раде и сформировать правительство самостоятельно.

Выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. На 424 мандата претендовали около 6000 кандидатов. Половина кресел распределяется между депутатами-одномандатниками, половина — отдаётся по итогам голосования по партийным спискам. В нём, согласно предварительным данным, успеха удалось добиться пяти партиям.

По данным ЦИК Украины после обработки более трети бюллетеней, партия "Слуга народа" набирает 42 процента голосов избирателей, опережая ближайшего конкурента почти на 30 процентов голосов. "Оппозиционная платформа", декларирующая необходимость улучшения отношений с Россией, набирает 12,6 процентов, "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 8,6 процента. Партия "Батькивщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, получила 8,3 процента голосов, новая политическая сила с названием "Голос", возглавляемая музыкантом Святославом Вакарчуком — 6,3 процента. Остальным партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.