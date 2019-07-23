Бывший помощник полпреда на Урале обвинён в госизмене

Следствие предъявило бывшему помощнику полпреда в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву обвинение в государственной измене. Об этом сообщает агентство ТАСС из судебного зала Мосгорсуда.

После предъявления обвинения представитель следствия попросил закрыть заседание для представителей СМИ, указывая на то, что дальнейшее разбирательство будет содержать сведения, составляющие государственную тайну. Судья это ходатайство удовлетворила.

5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Воробьёва на два месяца. В Федеральной службе безопасности сообщили, что помощник полпреда подозревается в госизмене. Подробности обвинения не разглашались.

12 июля появилась информация о том, что Александр Воробьёв уволен с должности в аппарате уральского полпреда. Официально это не подтверждалось, однако на сайте ведомства сведений о нём больше нет.

Воробьёв раньше работал в аппарате полпреда Николая Цуканова, когда тот был губернатором Калининграда. В прошлом он также обучался по специальной программе в польской Национальной школе публичной администрации в Варшаве. Заявленная цель последней –обучение с целью поступления на государственную службу в Польше с возможностью занимать высокие посты.

Ранее в прессе высказывалось предположение, что дело Воробьёва может быть связано с делом гражданина Польши Мариана Радзаевского, который мог собирать и продавать за рубеж сведения, составляющие в России государственную тайну.​

В ФСБ России заявляют, что Мариан Радзаевский пытался получить доступ к секретным комплектующим установок С-300 для незаконного вывоза в Польшу. 25 июня 2019 года Радзаевский был приговорен к 14 годам лишения свободы за шпионаж.