Москва закупит около 940 километров гранитного бордюра на общую сумму 3 миллиарда рублей. Соответствующие тендеры размещены учреждением "Автомобильные дороги", входящим в структуру городского хозяйства. За пять лет столица уде потратила на ограждения почти 13 миллиардов — это сопоставимо с бюджетом крупного города.

О тендерах на закупку ограждений сообщила 23 июля газета "Коммерсантъ". В издании отмечают, что в 2019 году город уже потратил на бордюры из камня 2,3 миллиарда рублей. В столичном комплексе городского хозяйства не ответили на вопрос издания, зачем городу столько ограждений.

Власти Москвы занимаются заменой бордюров в городе с 2015 года, напоминает издание "Медуза". В расследовании специального корреспондента издания Ивана Голунова отмечалось, что бордюры могут закупаться по цене значительно выше рыночной стоимости, а зарабатывают на этом компании, близкие к сотрудникам мэрии.