Активист, осуждённый за акцию "Он вам не Димон", вышел на свободу

Активист Станислав Зимовец, суждённый после участия в акции "Он вам не Димон" в марте 2017 года, во вторник вышел на свободу из колонии в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает издание "Кавказский узел".

В июле 2017 года Зимовец был осужден на два с половиной года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции на антикоррупционном митинге. По версии следствия, активист якобы кинул кирпич в спину сотрудника ОМОНа. Зимовец заявлял, что сделал это от безысходности, глядя на то, как сотрудники полиции разгоняют митинг. Активист настаивал, что специально не целился в омоновца.

Находясь в заключении Зимовец дважды объявлял голодовку: в мае 2018 года в поддержку осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова и в мае 2019 года против политики президента Владимира Путина.

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны более тысячи протестующих. Четверых активистов арестовали по обвинению в нападении на полицейских.