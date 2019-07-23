Зеленский о расследовании убийства Шеремета: "Думаю, что будет результат"

В Киеве 23 июля руководитель Национальной полиции Сергей Князев ознакомил президента Украины Владимира Зеленского с материалами и результатами следственных действий, в том числе секретными, собранными правоохранительными органами по делу об убийстве Павла Шеремета. Он был одним из руководителей интернет-издания "Украинская правда".

Зеленский заявил журналистам на брифинге: "Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат".

На этом же брифинге Сергей Князев подтвердил прозвучавшие два месяца назад в интервью изданию liga.net слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что в расследовании убийства Шеремета есть "серьезный прогресс".

Зеленский беседовал с Князевым в отдельной комнате в здании Офиса президента Украины, и перед этим глава государства подписал документы о неразглашении тайны следствия.

Среди главных версий этого громкого преступления ранее назывались – профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Белоруссии и России, дестабилизация социально-политической ситуации в Украине в интересах России, бытовые и межличностные ситуации, ошибка в объекте убийства, деятельность экстремистски настроенных групп лиц.

"Отдельно проверяется причастность к совершению убийства экстремистски настроенных групп лиц, которые пытаются или пытались достичь своих целей – смена власти, свержение конституционного строя", – рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев. Он дал понять, что есть и другие версии, которые пока в интересах следствия не могут быть названы.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист. Он погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля, в котором ехал на работу. За три минувших года в полиции не раз заявляли, что следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства Шеремета, но ни организаторы, ни исполнители взрыва до сих пор не установлены.