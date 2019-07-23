Вышли на Сахарова, выйдут на Тверскую?

22 тысячи москвичей вышли в субботу 20-го июля на проспект Сахарова, чтобы поддержать своих кандидатов в Мосгордуму, которым власти отказывают в регистрации, несмотря на собранные подписи. Большинство участников голосовало за требование Алексея Навального и независимых кандидатов: зарегистрировать всех кому, избиркомы ныне отказали в возможности участвовать в выборах депутатов Московской городской думы. Иначе недовольные в субботу 27 июля выйдут на акцию протеста уже к зданию мэрии Москвы на Тверской.

Налицо серьезный политический кризис. С 2012 года столько людей в столице не требовало свободных выборов. Махинации то ли мэрии Москвы, то ли администрации президента, то ли всех структур, манипулирующих избиркомами, привели к массовому возмущению горожан.Что делает оппозиция? Обсудят политики Сергей Митрохин - партия Яблоко и Константин Янкаускас - команда Алексея Навального.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы"Лицом к событию" - 23 июля в 19:05