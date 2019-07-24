Правительство может разрешить РЖД вырубку леса на Байкале

Минприроды РФ подготовило поправки к закону "Об охране озера Байкал". Они позволят "Российским железным дорогам" (РЖД) проводить сплошную вырубку леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Разрешение РЖД сможет получить до 2024 года. Конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз. Представитель госмонополии подчеркнул, что работы будут проводиться только при отсутствии других вариантов размещения объектов инфраструктуры и вне границ особо охраняемых природных зон.

По оценкам "INFOLine-Аналитики", РЖД потребуется вырубка от восьми до десяти тысяч гектаров леса вдоль железнодорожных путей.