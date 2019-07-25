Студенты и выпускники МГУ провели акцию в защиту Азата Мифтахова

Студенты и выпускники Московского государственного университета провели под окнами его ректора Виктора Садовничего акцию в поддержку аспиранта Азата Мифтахова. Его уже около полугода удерживают под стражей по делу о попытке поджога офиса "Единой России".
Участники акции выложили перед главным зданием МГУ надпись #FREEAZAT, сообщает телеграм-канал "Инициативная группа МГУ".
Студенты считают, что Садовничий, совмещая свою должность с членством в Высшем совете "Единой России", может и должен требовать освобождения аспиранта.
- Аспирант мехмата МГУ, 25-летний Азат Мифтахов, был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.
- 7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Теперь аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
- Мифтахов вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.
- В июне родственников Мифтахова вызывали в полицию, а также беседовали с ними по телефону, призывая "прекратить общаться с общественниками". Со слов родных аспиранта, полицейские сказали им, что отпустили бы Мифтахова в обмен на показания на "нужных людей".
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