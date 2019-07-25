Студенты и выпускники МГУ провели акцию в защиту Азата Мифтахова

Студенты и выпускники Московского государственного университета провели под окнами его ректора Виктора Садовничего акцию в поддержку аспиранта Азата Мифтахова. Его уже около полугода удерживают под стражей по делу о попытке поджога офиса "Единой России".

Участники акции выложили перед главным зданием МГУ надпись #FREEAZAT, сообщает телеграм-канал "Инициативная группа МГУ".

Студенты считают, что Садовничий, совмещая свою должность с членством в Высшем совете "Единой России", может и должен требовать освобождения аспиранта.