Boeing зарегистрировала рекордный в истории компании убыток

Американская авиакорпорация Boeing зарегистрировала рекордный в своей истории убыток. Это следует из квартального отчёта, опубликованного на сайте компании.

По данным Boeing, чистый убыток за прошедшие три месяца составил почти 3 миллиарда долларов, тогда как в предыдущем квартале была зарегистрирована чистая прибыль на уровне около двух миллиардов. В корпорации признают, что падение связано с приостановкой в мире эксплуатации самолётов "Боинг-737 MAX" после крушения самолёта этой модели в Эфиопии.

По оценкам компании, общие потери из-за запрета полётов составили около 35 процентов выручки. Во время публикации отчётов генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания может ещё сильнее снизить производство модели, в которой были найдены конструкторские ошибки.

Ранее также сообщалось о задержке с выпуском модели "Боинг-777X" из-за проблем с двигателями. Первый полёт воздушного судна перенесён на начало 2020 года, кроме того, компания заявила о возможном увеличении этого срока.

10 марта в Эфиопии разбился самолёт "Боинг-737 MAX", жертвами катастрофы стали 157 человек. После крушения лайнера мораторий на полёты самолётов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США. Корпорация Boeing приостановила поставки авиакомпаниям новых самолётов, а некоторые компании объявили об отказе от лайнеров этой модели.​

Cогласно предварительным данным расследования, крушения "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года произошли из-за ошибки в программном обеспечении.