МАГАТЭ возглавил румын Корнел Феруцэ

Исполняющим обязанности главы МАГАТЭ назначен румын Корнел Феруцэ, сообщает агентство Reuters. Предыдущий президент международной организации японец Юкия Амано умер 18 июля.

В МАГАТЭ сообщили, что Феруцэ будет занимать должность до тех пор, пока страны-члены не согласуют кандидатуру нового президента организации. О том, когда это произойдёт, не сообщается. Как и его предшественник на посту главы организации, Феруцэ в прошлом работал в дипломатической службе своей страны.

Юкия Амано руководил международным агентством ядерной энергии с 2009 года. С 2005 года он представлял Японию в Совете управляющих МАГАТЭ.

Одна из задач организации – проверка соблюдения Ираном условий так называемой "ядерной сделки". В июне эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран впервые с 2015 года превысил ограничения по количеству запасов низкообогащенного урана.