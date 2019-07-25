Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

МАГАТЭ возглавил румын Корнел Феруцэ

Корнел Феруцэ

Смотреть комментарии

Исполняющим обязанности главы МАГАТЭ назначен румын Корнел Феруцэ, сообщает агентство Reuters. Предыдущий президент международной организации японец Юкия Амано умер 18 июля.

В МАГАТЭ сообщили, что Феруцэ будет занимать должность до тех пор, пока страны-члены не согласуют кандидатуру нового президента организации. О том, когда это произойдёт, не сообщается. Как и его предшественник на посту главы организации, Феруцэ в прошлом работал в дипломатической службе своей страны.

Юкия Амано руководил международным агентством ядерной энергии с 2009 года. С 2005 года он представлял Японию в Совете управляющих МАГАТЭ.

Одна из задач организации – проверка соблюдения Ираном условий так называемой "ядерной сделки". В июне эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран впервые с 2015 года превысил ограничения по количеству запасов низкообогащенного урана.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG