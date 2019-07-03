Роухани: Иран будет обогащать уран до любого желаемого уровня

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна больше не будет соблюдать ограничений на обогащение урана, наложенных соответствующим международным соглашением. Иранский лидер также призвал США обратно признать сделку, в рамках которой Тегеран пообещал приостановить часть ядерных разработок.

По словам Роухани, Иран будет обогащать уран до любых желаемых страной уровней. Президент также заявил, что это решение может быть отменено "в течение часа" в случае достижения соглашения с Вашингтоном, поэтому международному сообществу не стоит беспокоиться.

Роухани также пригрозил возобновить работу на реакторе в городе Арак на юге страны, если США не ослабят санкционного давления на Тегеран. Реактор был закрыт и залит цементом после подписания в 2015 городу международного соглашения по ядерной программе Ирана. Тогда Тегеран согласился соблюдать лимит 3,6% по обогащению урана, который позволяет производить электроэнергию, но не ядерное оружие.

Ранее на этой неделе эксперты МАГАТЭ подтвердили утверждения Ирана о том, что страна впервые с 2015 года превысила ограничения по количеству запасов низкообогащенного урана.