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Украина освободила экипаж задержанного российского танкера

Задержанный в порту Измаила на Украине танкер "Ника спирит"

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Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Ника Спирит" возвращается в Россию. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Киеве Дениса Голенко.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что моряки напряляются в Молдавию. Оттуда они вылетят в Москву, передаёт "Иитерфакс".

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СБУ Украины задержала российский танкер. Экипаж освобожден

В Генпрокуратуре Украины заявили, что допросили в качестве свидетелей десять членов экипажа. Вопрос об их освобождении при этом комментировать отказались. Представители СБУ также заявили, что не будут раскрывать подробности дела, чтобы не помешать следствию.

В украинской прессе появились сообщения, что с моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя, но это не помешает им выехать в Россию.

Утром 25 июля стало известно о задержании Украиной российского танкера "Ника Спирит". Сообщается, что судно для ремонта зашло в порт Измаила в Одесской области.

По данным СБУ, танкер перекрывал Керченский пролив при захвате трёх украинских кораблей российскими пограничниками в ноябре прошлого года и тогда назывался "Нейма".

По словам представителей спецслужбы и военной прокуратуры Украины, судно переименовали "с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акте агрессии". Украинской стороне удалось его идентифицировать при помощи международной информационной системы.

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