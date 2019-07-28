Галич в стиле рэп. Эфир в 19.05

Материалы стенограммы заседания секретариата правления Союза писателей РСФСР как сюжет для театра ангелов и демонов. Агния Барто, Алексей Арбузов, Валентин Катаев, Николай Грибачев и другие как обвинители и адвокаты Александра Галича. Страх мертвого Сталина как двигатель процесса над Галичем. Как зрители спектакля могут стать соучастниками суда и получить право решающего голоса?

Нужен ли был Галичу такой Союз писателей? Какие архивные тайны скрывает библиотека СТД, в здании которой находилась известная студия А.Арбузова?

Почему не всем зрителям нравится музыкальная интерпретация песен Галича, предложенная брусникинцами? “Ода счастливому человеку” (посвящена генералу-диссиденту Петру Григоренко), “Еврейская застольная”, “Когда я вернусь”. “Охота” как смыслообразующая композиция спектакля, и рэп “Футбол”.

Спектакль театральной Мастерской Дмитрия Брусникина “Право на отдых” об исключении Александра Галича из Союза писателей. Центр Вознесенского, обсуждение спектакля с актером Даниилом Газизуллиным и продюсерами Еленой Каменской и Марией Синицыной, в записи режиссер и исполнитель роли Галича Игорь Титов, критик Алексей Киселев, актриса Марина Васильева.

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеотрансляция в 19.05