США и Турция на этой неделе вновь обвинили Россию и режим сирийского президента Башара Асада в бесчеловечных авиаударах по мирным жителям в провинции Идлиб. По данным организации "Белые каски" и Сирийского центра мониторинга прав человека, в результате налета на город Маарет-аль-Нуман 22 июля погибли десятки человек. Местные активисты и СМИ называли цифры от 25 до 40 погибших и до 45 раненых, точное количество жертв неизвестно. Авиаудар мог быть нанесен ВКС России: об этом свидетельствуют сирийские волонтеры-авиаспоттеры, а также очевидцы трагедии. Однако Минобороны РФ эти обвинения называет "фейком". В деталях случившегося Радио Свобода решило разобраться вместе с журналистами-расследователями из группы Conflict Intelligence Team (CIT).

Как подчеркивают аналитики CIT, это не первый случай предполагаемых российских авиаударов в районе Маарет-эн-Нуумана. В 2015 году они писали о применении в районе этого населенного пункта бомбовых кассет с зажигательными суббоеприпасами, которые впоследствии засветились в репортаже Russia Today с авиабазы Хмеймим.

"Соединенные Штаты осуждают авиаудары по городу Маарат-аль-Нуман 22 июля, затронувшие гражданские дома и городской рынок. По сообщениям, они унесли жизни более 35 невинных мужчин, женщин и детей", – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США. Такие бомбардировки длятся уже почти три месяца, сказано в заявлении, из-за чего около 330 тысяч жителей окрестных районов стали беженцами. Вашингтон обвиняет асадовских и российских военных в преднамеренных ударах по гражданским объектам, в частности, по медицинским учреждениям.

Город Маарет аль-Нуман, как и большая часть остальной территории вокруг города Идлиб на северо-западе Сирии, находится либо под контролем исламистов из коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам", которую возглавляют бывшие боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", либо под контролем отрядов так называемой "умеренной оппозиции". Часть провинции Идлиб на совместной основе патрулируют вооруженные силы Турции и России. Несмотря на обещания Москвы и Дамаска создать в регионе зону деэскалации и демилитаризированную зону, боевые действия там каждую неделю лишь усиливаются. По разным оценкам, с конца апреля в Идлибе и прилегающих районах всего погибли не менее 650 гражданских лиц.

23 июля Управление Верховного комиссара (УКГВ) ООН по гуманитарным вопросам сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в провинции Идлиб за последние 7 дней. По данным УКГВ, 22 июля вечером авиаудары были нанесены также по рынку Саракеб в самом городе Идлиб, в результате чего были убиты восемь человек, включая женщину и четырех детей. Кроме того, из минометов был обстрелян Алеппо, что привело к гибели семи мирных жителей. Заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в сирийском конфликте Марк Каттс написал в своем отчете, что "это было одно из самых страшных нападений на области проживания гражданского населения с момента обострения конфликта три месяца назад".

Группа Conflict Intelligence Team (CIT) 25 июля опубликовала собственную версию произошедшего в провинции Идлиб. Коротко о сути сделанных выводов Радио Свобода рассказал один из авторов этого текста, журналист-расследователь CIT Кирилл Михайлов:

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– Информации, которой мы сейчас располагаем, к сожалению, недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о причастности или непричастности российской стороны к конкретно этому авиаудару. Поскольку, в отличие от других случаев, нам не удалось обнаружить ни фото, ни видеоматериалов, где были бы видны те или иные летательные аппараты, которые, возможно, совершили эту атаку. Однако мы знаем, что с мая идет наступление асадовских войск, при поддержке российского спецназа и Воздушно-космических сил РФ, на провинцию Идлиб, остающуюся одной из немногих областей, до сих пор неподконтрольных Дамаску, после 8 лет войны. Идлиб все еще удерживается умеренными повстанцами и джидистскими группировками. Многие отряды из первой категории, то есть умеренные, получают поддержку от Турции. В целом они достаточно мотивированы для того, чтобы успешно сопротивляться Асаду.

Поэтому режим в Дамаске при поддержке российской авиации применяет тактику "выжженной земли", заключающуюся в разрушении всей материальной базы противника – то есть, в этом случае, гражданской инфраструктуры. А удары по таким объектам как больницы, которые финансируют правозащитные организации, мечети, рынки и так далее, разумеется, совершенно нарушают нормальную жизнь на подконтрольной повстанцам территории и способствуют бегству населения оттуда, ближе к турецкой границе, или еще куда-то. Это выбивает почву из-под ног боевиков и умеренных повстанцев. На память приходит хорошая аналогия: Мао Цзэдун, который, как известно, был великим теоретиком партизанской войны, говорил, что "партизан движется среди мирного населения, как рыба в воде". Можно долго пытаться их вылавливать, а можно просто начать глушить в воде все живое – чем, собственно, силы Асада и российские ВКС успешно занимаются на протяжении последних лет.

– Так какие новые факты, может быть, косвенные, цифры и любые детали, которые не были известны до сегодняшнего дня, вам удалось выяснить?

– Мы наблюдаем, во-первых, многочисленные заявления местных жителей, местных корреспондентов, актива гражданской обороны, также называемых "белыми касками" (против них, напомню, ведется пропагандистская кампания со стороны Кремля, чтобы обесценивать их выводы и заявления), и все они сходятся на том, что удар наносила именно российская авиация. Но есть, конечно, и более серьезное доказательство –свидетельства авиаспоттеров из гуманитарной организации Sentry Syria, которая занимается предупреждением мирного населения Сирии о приближающихся авианалетах. Несколько месяцев назад появилось и сразу привлекло всеобщее внимание их приложение для смартфонов, Sentry Syria App, которое основано на работе этой сети – оно предупреждает пользователей о возможных бомбардировках, и благодаря этому удается спасать много жизней.

Именно эта организация сообщила, что 22 июля в 8 часов утра с российской авиабазы Хмеймим взлетел боевой самолет и направился на юго-восток провинции Идлиб, где он кружил над городом Маарет аль-Нуман, после чего сбросил несколько авиабомб. Об этом мы знаем из заявления "белых касок", которые ссылаются на авиаспоттеров Sentry Syria. На наш взгляд, этой информации достаточно, чтобы говорить о причастности к налету российской авиации. Подчеркну, что отрицания, звучащие из Минобороны России, также должны основываться на каких-то фактах. Но такого мы не видим и не слышим.

– В провинции Идлиб, и, в частности, в городе Маарет аль-Нуман, как утверждают Москва и Дамаск, не осталось никаких светских и умеренных антиасадовских сил. Все, с кем воюют Асад и Путин там – якобы боевики исламистской коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам". Вы уже рассказали, что это не так, но давайте обсудим это конкретнее.

– "Хайят Тахрир аш-Шам", действительно, контролирует значительную часть населенных пунктов в провинции Идлиб, однако, наряду с ними, на общем фронте там с Асадом сражаются также и представители так называемого "Фронта национального освобождения". Это зонтичная организация, объединяющая различные умеренные группировки, которые пользуются поддержкой со стороны турецких властей. Анкара поставляет им оружие, и так далее. Ситуация в Идлибе, если исключить из нее боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам", в принципе, схожа с той, что мы наблюдаем на востоке Украины. Как Россия обеспечивает донбасских сепаратистов, противостоящих официальному правительству в Киеве, так поступает с сирийскими повстанцами и Турция в провинции Идлиб.

Что касается конкретно города Маарет аль-Нуман, то да, он находится на территории, подконтрольной "Хайят Тахрир аш-Шам", эволюционировавшей из "Фронта ан-Нусра", которая в свое время являлась филиалом "Аль-Каиды" в Сирии. Но, конечно, нужно отметить, что авиаудар, о котором идет речь, нанесен именно по мирным жителям, что мы видим по фото и видео последствий. Во-вторых, известно, что жители Маарет аль-Нумана неоднократно проводили протестные митинги против власти именно боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" над своим городом. Они выходили на них с флагами светской "Свободной сирийской армии", с черно-бело-зеленым триколором, который был первым флагом революции 2011 года. Если бы авиаудар наносился по действительно каким-то военным объектам, он имел бы смысл. Но мы наблюдаем именно уничтоженную жилую застройку.

– По оценкам разных правозащитных организаций, и международных, и эмигрантских сирийских, в провинции Идлиб с конца апреля, когда началось активное наступление Асада, погибли не менее 650 мирных жителей.

– Мы не занимаемся подробным мониторингом именно количества убитых и раненых при каждом налете, однако эти цифры выглядят правдоподобными. Поскольку, повторю, несмотря на то, что речь идет об относительно небольших населенных пунктах, которые во многом покинуты местными жителями, все равно целенаправленные удары с воздуха и авианалеты наносятся по объектам гражданской инфраструктуры, таким, как больницы, школы, мечети, рынки, хлебопекарни.