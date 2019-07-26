Члены экипажа российского танкера "Ника спирит", задержанного Службой безопасности Украины, в ночь на пятницу прилетели в Москву рейсом из Кишинёва, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее СБУ заявила, что экипаж "Ника спирит" не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания моряков не было. В то же время они как свидетели по делу обязаны являться на допросы по вызову следователя. Капитан танкера Илья Дробязко сообщил, что не станет давать показания украинскому суду, так как не является свидетелем по делу о конфликте в Керченском проливе.

По его словам, команда танкера работает по контракту, перегоняя суда для постановки на ремонт, и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года. Старший механик Сергей Карпов рассказал, что экипаж не знал, что ранее судно носило другое название.

Российский танкер "Ника спирит" задержали в порту Измаил под Одессой как вещественное доказательство. По данным СБУ, он перекрывал Керченский пролив при захвате трёх украинских кораблей российскими пограничниками в ноябре прошлого года и тогда назывался "Нейма".

Служба безопасности и военная прокуратура Украины утверждают, что судно переименовали "с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии". Его удалось идентифицировать при помощи международной информационной системы.