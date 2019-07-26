Задержан бывший глава правительства Астраханской области

В Астраханской области задержаны бывший глава правительства региона Расул Султанов и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов. Об этом сообщили Интерфакс и "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Позднее информацию подтвердил Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело, но по какой статье – пока не уточняется. Ранее в СМИ появилась информация об обысках в министерстве финансов области.

Следователи отчитались о 38 уголовных делах, связанных с нарушениями при реализации программы переселения из аварийного жилья в Астраханской области. Сообщалось, в частности, о задержании и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского и еще двух десятков человек.

В середине июля деятельность астраханских чиновников и предпринимателей, решающих проблемы капитального ремонта и расселения аварийного жилья, раскритиковал заместитель генпрокурора в Южном федеральном округе.