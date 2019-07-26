Прокуратура предупредила незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму об ответственности за организацию несогласованного митинга у мэрии Москвы. Акция, запланированная в субботу, будет рассматриваться властью как незаконная, 15 кандидатам в Мосгордуму вынесены предостережения, чтобы они отказались от её организации. Об этом сообщается на сайте московского подразделения ведомства.

Митинг у московской мэрии в центре города в субботу, 27 июля, был анонсирован на прошлой неделе оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Он предложил провести бессрочную акцию протеста с требованием допустить кандидатов, не зарегистрированных к участию в выборах. В среду суд арестовал его на 30 суток.

В четверг издание "Проект" со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, сообщило, что власти готовятся к разгону митинга у мэрии. В издании не уточняют, принято ли решение о разгоне на федеральном или городском уровне. При этом власти надеются, что митинг не будет массовым, а недовольство горожан отказом допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдёт на нет, утверждает собеседник издания.