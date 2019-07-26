Прокуратура предупредила незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму об ответственности за организацию несогласованного митинга у мэрии Москвы. Акция, запланированная в субботу, будет рассматриваться властью как незаконная, 15 кандидатам в Мосгордуму вынесены предостережения, чтобы они отказались от её организации. Об этом сообщается на сайте московского подразделения ведомства.
Митинг у московской мэрии в центре города в субботу, 27 июля, был анонсирован на прошлой неделе оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Он предложил провести бессрочную акцию протеста с требованием допустить кандидатов, не зарегистрированных к участию в выборах. В среду суд арестовал его на 30 суток.
В четверг издание "Проект" со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, сообщило, что власти готовятся к разгону митинга у мэрии. В издании не уточняют, принято ли решение о разгоне на федеральном или городском уровне. При этом власти надеются, что митинг не будет массовым, а недовольство горожан отказом допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдёт на нет, утверждает собеседник издания.
- Организаторами акции в субботу прокуратура считает Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.
- Прокуратура сообщила, что в отношении этих кандидатов в депутаты Мосгордумы проводится административное расследование за проведение акции 14 июля.
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