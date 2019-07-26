ООН: жертвами авиаударов в Сирии за 10 дней стали более 100 человек

На севере Сирии в результате авиаударов по гражданским объектам за последние десять дней погибло более 100 человек. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она подчеркнула, что удары наносились правительственными войсками и союзными Асаду российскими вооружёнными силами. Мишенями ударов были, в частности, школы, больницы, рынки и пекарни.

"Речь идёт о гражданских объектах. Учитывая последовательный характер этих атак, крайне невероятно, что все эти объекты стали их целью по ошибке", – заявила Мишель Бачелет.

22 июля сообщалось об операции российской авиации над городом Маарет ан-Нуман на севере Сирии. Территорию контролируют исламисты из коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам", которую возглавляют бывшие боевики запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра". В результате авиаудара погибли не менее 23 человек. Днём ранее жертвами операции российской авиации в Идлибе стали еще 18 местных жителей. Министерство обороны России отрицает проведение налётов и называет эту информацию "фейком".

Часть территории региона на совместной основе патрулируют вооружённые силы Турции и России. Несмотря на обещания создать в регионе зону деэскалации конфликта и демилитаризированную зону, боевые действия до сих пор продолжаются. По оценкам сирийских правозащитников, в регионе Идлиба с конца апреля погибли не менее 650 человек.