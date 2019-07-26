Пострадавшие при пожаре в "Холдоми" не могут получить компенсацию

Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере. Об этом сообщается на сайте организации. В лагере объяснили, что руководство арестовано и поэтому организация не может оказать материальную поддержку. Об этом сообщила Лента.Ру



«Это чисто процессуальные сложности — нам нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы», — говорится в сообщении. Там отметили, что деятельность компании приостановлена, однако неизвестно, на какой срок, и поэтому компания «ничего не может обещать людям».



В «Холдоми» добавили, что готовятся массовые сокращения сотрудников, однако не уточнили их число. В сообщении также сказано, что продолжается возврат денег за приобретенные путевки.



Ранее стало известно, что пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.



Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Погибли четыре ребенка, сгорели 20 из 26 палаток. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Два должностных лица проходят по уголовному делу о пожаре как подозреваемые.