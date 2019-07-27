США признали Гватемалу безопасной страной для миграции

Соединенные Штаты и Гватемала заключили в пятницу соглашение, которое квалифицирует латиноамериканское государство как “безопасную третью страну“.

Это значит, что если Гватемала – первое место, в котором, покинув родину, оказываются потенциальные политические иммигранты, стремящиеся попасть в США, то они обязаны именно там обращаться первоначально за убежищем. Соглашение затронет прежде всего сальвадорцев и гондурасцев, составляющих сегодня основную массу незаконных мигрантов, направляющихся в Соединенные Штаты.

Демократы в Конгрессе и правозащитники критикуют администрацию Трампа, допустившую "ужасные" условия содержания соискателей убежища в переполненных спецприемниках на южной границе. Белый дом надеется, что подписанное соглашение позволит иммиграционным властям несколько разгрузить указанные учреждения.

Соглашение со стороны Гватемалы подписал министр внутренних дел Энрике Дегенхарт. Однако верховный суд Гватемалы постановил, что статус “безопасной третьей страны“ должен в обязательном порядке быть утвержден парламентом.

“Это соглашение обанкротит преступников, занимающихся трафиком людей“, — заявил Дональд Трамп на церемонии в Белом доме, его цитирует The Washington Post.

Несколько дней назад Трамп пригрозил ввести санкции против Гватемалы, включая дополнительную плату за денежные переводы, которые ее граждане отправляют домой, если правительство не преодолеет сомнений и не подпишет соглашения с Вашингтоном. Денежные переводы из США составляют 11 процентов ВВП Гватемалы. Белый дом, со своей стороны, согласился предоставить временные рабочие визы в Америке гватемальским сельхозрабочим.