Миллионерша-шантажистка, пропавшие убийцы и эко-тревожность

1. Знаменитая своим благородством китайская миллионерша, усыновившая и удочерившая 118 сирот, оказалась вовсе не такой благородной, как все считали. Выяснилось, что она посылала своих приёмных детей, среди которых были и инвалиды, чтобы заблокировать строительные работы, и требовала от компании-девелопера деньги. В результате суд приговорил её к 12,5 годам тюрьмы — не только за шантаж с использованием детей, но и за получение незаконных субсидий на подставных лиц, подделку документов, мошенничество и другие преступления. Дети отправлены в государственные приюты.

2. Двое исчезнувших канадских юношей, за поисками которых следила вся страна, неожиданно превратились из пропавших без вести в разыскиваемых за серийные убийства. 19-летнего Кэма Маклеода и 18-летнего Брайера Шмегельски начали искать после того, как их горящая машина с домом-прицепом была найдена возле горного озера в канадской провинции Британская Колумбия. Примерно в полутора километрах от машины было найдено тело мертвого мужчины. Полиция думала, что юношей тоже убили либо похитили, но теперь она считает, что они сами убили этого человека, ещё одного мужчину, а также молодую влюбленную пару, чьи тела были найдены возле той же дороги, на которой был обнаружен фургон. Совершив эти убийства, Маклеод и Шмегальски, судя по всему, решили сбежать. По непроверенным сообщениям, их видели на севере провинции Саскачеван, более чем в тысяче километров от сгоревшего фургона.

3. Музыкальный фестиваль Latitude в Великобритании обвинили в жестокости к животным. По традиции в первый день фестиваля на поле, где проходят концерты, выпускают покрашенных в яркие цвета овец. Это продолжается уже 15 лет и никогда не вызывало возмущения, но в этом году 2000 защитников животных подписали традицию, требующую от организаторов фестиваля прекратить издеваться над бедными овцами. Заверения организаторов в том, что овец красят безопасной биологической краской, не причиняя им никакого вреда, защитников овец не успокоили, и они выражают сожаления о том, что подобная практика до сих пор легальна. Посетителей фестиваля, опрошенных прессой, крашеные овцы не смущают.

4. Американские психотерапевты отмечают появление новой психологической проблемы: страха глобального потепления. По их сообщениям, если ещё пару лет назад пациентов, обращавшихся к ним из-за болезненной боязни изменений климата, фактически не было, то теперь их становится очень много. Серьезность проблемы варьируется от простого неотвязного беспокойства до настоящих приступов паники. Боязнь изменений климата пока ещё не стала официальным диагнозом, но психологи уже начали придумывать для неё специальное название. Среди вариантов — «климатическое расстройство» и «эко-тревожность».



5. Немецкие медики изобрели татуировки, с помощью которых можно следить за состоянием здоровья. В состав чернил для этих татуировок входят биомаркеры, цвет которых меняется в зависимости от биохимических процессов в организме. Так, нанесенные одной из таких красок татуировки становятся зелеными, если в организме повышается уровень глюкозы, что сигнализирует об опасности диабета, а другие — пониженный уровень альбумина, что является признаком нарушения функции печени либо почек.



6. Изобретатель летающей доски француз Франки Запата, совсем недавно демонстировавший своё изобретение Эммануэлю Макрону на День взятия Бастилии, не смог перелететь через Ла-Манш. Запата надеялся пересечь 35-километровый пролив на развивающей скорость до 140 км/ч доске примерно за 20 минут, однако свалился в воду приблизительно на середине пути, когда он попытался приземлиться на ждавшее его в назначенном месте судно для дозаправки.

7. Американские инженеры создали автоматическую руку-протез, которая с помощью сенсоров и 100 электродов, подключенных к нервам в соединенном с рукой участке тела, позволяет снова чувствовать тактильные ощущения почти так, как будто бы эта рука была настоящей. Этого удалось добиться, изучив передачу сигналов от конечностей в мозг у приматов и создав на её основе упраляющее рукой программное обеспечение. Рука позволяет, например, снимать виноградины с грозди и чистить фрукты, не повреждая их — задачи, которые раньше нельзя было выполнить с помощью протеза. Называется она LUKE Arm в честь протеза Люка Скайуокера.

8. «И немножечко шить». Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере, решили что хватит разгонять частицы впустую, и собираются использовать производимую при экспериментах энергию для отопления ближайших населенных пунктов. Для работы коллайдера нужны очень низкие температуры, и охлаждают его с помощью холодной воды. В процессе вода нагревается. Учёные считают, что с её помощью можно отапливать дома и квартиры 8000 человек. Система должна заработать к 2022 году.

9. YouTube запретил американской христианской организации, занимающейся психологической помощью ветеранам войны, использовать для таргетинга слово «христианский». Когда организация попыталась включить это слово в число метатегов, она получила ответ: «Недопустимое содержание в ключевом слове: Христианский». Возмущенный основатель фонда Чэд Робишо написал об этом в твиттере, заметив, что они использовали это слово в рекламе своего YouTube-канала уже много лет. В ответ YouTube сообщил, что его новые правила не позволяют использовать в таргетировании слова, относящиеся к религии, поскольку религия — слишком личное дело. Робишо не поверил и провёл небольшой эксперимент — заменил слово «христианский» на слово «мусульманский». С этим словом реклама была принята безо всяких проблем, и, судя по скриншоту, предоставленному Робишо прессе, продемонстрирована уже 3,6 миллиона раз. YouTube и владеющий им Google пока что никак не прокомментировали эту ситуацию.

10. На прошлой неделе совсем рядом с Землей — ближе орбиты Луны - пролетел огромный астероид. Если бы он столкнулся с нашей планетой, энергия удара в 30 раз превысила бы энергию взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Но самое пугающее не это — в конце концов он ведь пролетел мимо - а то, что учёные не подозревали о его существовании до самого последнего момента. Астероиды регулярно пролетают рядом с Землей, и, если они могут с ней столкнуться, такое столкновение достаточно легко предотвратить, отправив навстречу космический аппарат, столкновение с которым изменит курс астероида. Однако для этого необходимо знать о приближении опасного небесного тела заранее.