Лондон не согласен на обмен танкерами с Ираном

Лондон отказывается от обмена задержанного Ираном британского танкера Stena Impero на иранский танкер Grace 1, арестованный в Гибралтаре. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

Рааб подчеркнул, что иранские военные незаконно захватили судно, поэтому ситуация должна быть разрешена с соблюдением международного права, а не по принципу бартера.

С предложением об обмене выступил ранее президент Ирана Хасан Роухани.

В начале июля морская пехота Великобритании задержала иранский нефтяной танкер Grace 1 в водах Гибралтара, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры.

19 июля иранские военные задержали в Ормузском проливе танкер Великобритании. Власти Ирана заявили, что задержали судно из-за нарушения им международного морского права.