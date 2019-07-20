Власти Ирана назвали причину задержания британского танкера

Власти Ирана заявили, что задержали британский танкер из-за нарушения им международного морского права. Судно не ответило на сигнал бедствия, поступивший с рыболовецкой шхуны, цитирует агентство "Фарс" главу Организации портов и судоходства провинции Хормозган.

Задержание танкера в Ормузском проливе произошло 19 июля. Судно было захвачено Корпусом стражей Исламской революции — иранской военизированной группировкой, признанной террористической в Соединённых штатах. На борту находятся 23 члена экипажа — индийцы, россияне, латвийцы и филиппинцы.

По данным британских властей, в тот же день в проливе был задержан еще один британский танкер, шедший под либерийским флагом. В Тегеране заявили, что второму судну только было сделано предупреждение о необходимости соблюдать экологические нормы, после чего он отправился дальше.

Ситуация у берегов Ирана обострилась после того, как США и Саудовская Аравия обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. В июле Тегеран был обвинён в попытке захвата нефтяного танкера в Персидском заливе и в захвате саудовского танкера. В Иране все обвинения отрицают.

19 июля суд в Гибралтаре продлил на один месяц арест иранского танкера Grace-1, задержанного в начале месяца морской пехотой Великобритании у берегов её заморской территории. Британские власти утверждают, что танкер шёл с поставками нефти для правительства президента Сирии Башара Асада, чем нарушил санкции Евросоюза.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в пятницу, Иран столкнется с серьёзными последствиями, если не отпустит британское судно. По его словам, Лондон не будет решать проблему военным путём, и ищет дипломатический способ разрешения ситуации.