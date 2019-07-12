Великобритания усилит военное присутствие в Персидском заливе

Великобритания отправит второй военный корабль в Персидский залив. Как сообщает AFP, к фрегату Montrose присоединится эсминец Duncan, участвовавший в учениях НАТО в Чёрном море. Иранские власти предостерегли Великобританию от вступления, как заявили в Тегеране, "в опасную игру".



9 июля иранские корабли попытались захватить британский нефтяной танкер, шедший в сопровождении фрегата Montrose. Британские моряки потребовали от иранской стороны прекратить преследование. В Тегеране попытку захвата британского танкера отрицают.

На прошлой неделе морская пехота Великобритании задержала иранский нефтяной танкер Grace 1 в водах Гибралтара, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры.

Британские власти повысили степень угрозы своим судам в Персидском заливе до "критической". Тем временем Вашингтон предложил создать коалицию для охраны и сопровождения всех танкеров в Персидском заливе.



В мае и июне США обвинили Тегеран в атаках на танкеры в Оманском и Персидском заливах. Иран все обвинения отвергает.