Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшую 27 июля в городе акцию протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму "массовыми беспорядками". Об этом он заявил в эфире канала ТВЦ.

"Оцениваю как массовые беспорядки, — заявил он. — Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20-го июля, который, кстати, прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27 июля штурмовать мэрию".

По мнению Собянина, в эту субботу оппозиция готовит новую провокацию в городе. Одновременно с выходом интервью, мэрия отказалась согласовывать в субботу новую акцию протеста, подававший заявку на проведение акции лидер незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов задержан.

По утверждению Собянина, протестующие "вынудили полицию применять силу", что он считает совершенно адекватным. С его точки зрения, протестующие пытались перекрывать дороги, блокировать улицы и нападать на полицейских.