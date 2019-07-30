Мэрия Москвы отказалась разрешить митинг 3 августа

Мэрия Москвы не согласовала митинг Либертарианской партии, пытавшейся зарегистрировать акцию протеста в субботу, 3 августа. Об этом "Открытым медиа" сообщил председатель партии Сергей Бойко.

По его словам, в движении не согласились выйти на предложенный чиновниками проспект Сахарова и настаивали на проведении акции перед зданием мэрии, на Лубянке или на Новом Арбате. В связи с отказом властей они отозвали заявку на проведение митинга.

Ранее сообщалось, что на переговоры с представителями мэрии выехал глава Либертарианской партии Михаил Сетов. Позднее его соратники сообщили о провале переговоров а вскоре также о задержании самого Сетова.

Накануне сроки административного ареста получили 40 человек, в том числе незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин и Константин Янкаускас. Их поместили в спецприёмник на 20 и 7 суток соответственно.

По данным правозащитников, на акции в поддержку независимых кандидатов 27 июля полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из которых провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы.

30 июля заместитель главы Генпрокуратуры Александр Буксман заявил на заседании коллегии ведомства, что прокурорам нужно "жёстко пресекать" действия организаторов несогласованных митингов. По его мнению, "последние события в Москве диктуют необходимость" изменить подход прокуратуры к надзору над выборами.