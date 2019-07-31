Мосгорсуд отменил во вторник, 30 июля, регистрацию независимого кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова. Он баллотировался по 14 избирательному округу на севере столицы (районы Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино). Политик снят по требованию другого кандидата, заявившего, что у Цукасова неправильно оформлены избирательные документы.

Иск против Цукасова подал муниципальный депутат Александр Школьников. Он заявил, что Цукасов, заполняя документы для регистрации, в графе о недвижимости за рубежом поставил пробел вместо слова "отсутствует".

Цукасов — самовыдвиженец, но был поддержан сразу несколькими оппозиционными силами, включая КПРФ и штабы Алексея Навального и Дмитрия Гудкова. Перед регистрацией в избирателем округе прошли праймериз за единого кандидата от оппозиции, где он победил, после чего собрал необходимое число подписей.

Несмотря на свою регистрацию, политик участвовал в акциях в поддержку других независимых кандидатов, у Мосгордумы, на Трубной площади, проспекте Сахарова и у мэрии Москвы. В интервью "Новой газете" кандидат предположил, что был снят, чтобы не составлять конкуренцию кандидату от "Единой России" в своём округе и заявил, что планирует обжаловать решение о своём недопуске к выборам в Верховном суде.