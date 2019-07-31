Полиция задержала участника акции 27 июля по делу беспорядках

В Москве полиция задержала участника протестной акции 27 июля Кирилла Жукова по делу о массовых беспорядках. Его отвезли на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Ранее Жуков уже был оштрафован за участие в акции 27 июля по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. По информации телеграм-канала Baza, активист задержан по делу о нападении на сотрудника полиции. Жуков якобы пытался схватить омоновца за забрало шлема. Личность активиста установили по видеозаписи.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы после применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Было заведено три уголовных дела о нападении на сотрудников полиции и ОМОНа.