Кремль разжигает: протест в Москве и пожары в Сибири

В Сибири горит уже более 2.5 миллионов гектаров леса. Смог затянул территорию от Ханты-Мансийска до Горного Алтая, от Амура до Урала. Разрешение федеральной власти не заниматься пожарами в тайге обедневшие регионы приняли к исполнению: гори оно синим пламенем. Заявление красноярского губернатора Александра Усса: "Тушить пожары бессмысленно и даже вредно!" - стало популярным мемом. Премьер Дмитрий Медведев дал поручение Минприроде: взять ситуацию с пожалами в Сибири под контроль. Тушить не приказал.

Власть Владимира Путина ведет себя одинаково в лесах, и в политике, в столице и в регионах. В Сибири не тушат леса, бестолково ликвидируют последствия наводнений, вызывая озлобление. В Москве разгоном митинга, арестами незарегистрированных кандидатов только разжигают страсти.

Что на самом деле происходит в столице и по всей стране перед сентябрьскими региональными выборами? Обсуждают политологи Александр Кынев (Москва), Алексей Мазур (Новосибирск), политик Сергей Беспалов (Иркутск), эколог Антон Бенеславский ("Гринпис").

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы"Лицом к событию" 31 июля в 19:05