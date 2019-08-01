Шаман в Москву придет, порядок наведет?

Большая группа независимых кандидатов и их сторонников продолжает отбывать аресты за призывы к акциям протеста. Апелляции Ильи Яшина, Дмитрий Гудкова, Александра Соловьева и других отклонены.

Владимиру Милову арест сократили на 50 минут. Полиция задержала координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова на выходе из спецприемника № 2 в Мнёвниках, после того как он отбыл административный арест. Начались аресты по уголовному делу о якобы бывших 27 июля "массовых беспорядках". Кремль натравил силовиков на оппозицию, с тем, чтобы запугать граждан.

Власти Москвы получили ответ. Сайт Алексея Навльного рассказал о том, как богатеет семья куратора выборов, первого вице-мэар Москвы Натальи Сергуниной: "На семью Натальи Сергуниной свалилось имущества суммарной стоимостью 6,5 миллиардов рублей. А теперь она украла у нас и выборы. Десяток тысяч квадратных метров исторических особняков, нечестными путями доставшихся семье Сергуниных, может вернуть городу любой независимый суд. Австрийскую недвижимость, купленную на необъяснимые доходы, когда-нибудь арестуют. А за выборы, за свободу, за возможность видеть в бюллетене не жуликов-единороссов, а нормальных людей — за это нам придется побороться. Именно это делают кандидаты, именно это делают десятки тысяч людей на митингах, это делаем и мы своими расследованиями".

Муниципальные депутаты Москвы собираются провести 3 августа пикеты на Бульварном кольце. Якутский шаман Алекандр Габышев, собирающийся изгонять Путина, медленно движется в сторону столицы.

Развитие политического кризиса в Москве обсудят политик Леонид Гозман, политолог Евгений Минченко, глава муниципального округа "Якиманка" Андрей Морев ("Яблоко"), кандитат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 1 августа в 19:05.