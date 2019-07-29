Путинизм дошел до дна?

Нерегистрация кандидатов оппозиции на выборах в Мосгордуму привела к политическому кризису. Мирный протест 27 июля власти встретили насилием и арестами. Задерживают тысячи, сажают лидеров, значит Путин боится? Чего?

Как меняется ситуация в России? Каковы корни протеста? На самом ли деле, Россия на пути к социальной катастрофе? Обсуждают доктор исторических наук, зам председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Андрей Зубов и доктор экономических наук, политолог, автор книги "Несовременная страна. Россия в мире XXI века" Владислав Иноземцев(США).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 июля в 19:05