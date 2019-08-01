Жалобы на аресты Гудкова, Галяминой, Коровина и Соловьёва отклонены

Мосгорсуд оставил в силе административные аресты незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Вадима Коровина и Александра Соловьева, отклонив их апелляции.

Издание "МБХ-Медиа" отмечает, что Гудков настаивал на том, что он не был на протестной акции 14 июля у Мосгоризбиркома, за которую его арестовали, а находился в своём штабе. Суд не принял его доводы.

Ранее суды первой инстанции арестовали Гудкова на 30 суток, Галямину – на 10 суток по обвинению в призывах выходить на акцию к мэрии Москвы 27 июля, те же 10 суток получил Коровин, и на двое суток ареста меньше получил Соловьёв.

Всего за акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму административным арестам подверглись несколько десятков человек.

По факту митинга возле здания мэрии Москвы 27 июля Следственный комитет завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. Подозреваемыми по этим делам проходят более десяти человек, пятеро из них задержаны. В ближайшие дни следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Всего 27 июля полиция и Росгвардия задержали около 1400 человек. При этом более семидесяти участников протеста получили травмы. В интернете размещено множество видео, на которых видно, как полицейские применяют к протестующим грубую силу. Более двадцати человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Правозащитники отмечают, что ничего из того, что позволило бы квалифицировать действия протестующих как "массовые беспорядки", 27 июля не произошло.