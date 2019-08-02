США и талибы продолжили в Катаре переговоры о мире в Афганистане

Соединенные Штаты могут уже в ближайшие месяцы вывести из Афганистана несколько тысяч своих солдат. Такая вероятность связана с результатом мирного соглашения, о котором представители США и талибов вели переговоры в Катаре. Участники оптимистически расценивают шансы на заключение договоренности в недалеком будущем, отмечает The Washington Post.



Соединенные Штаты, согласно условиям соглашения, сократят численность своего контингента в Афганистане с 14 до 8 тысяч человек. Талибы в обмен на этот шаг, обязуется не предоставлять пристанище международным террористическим организациям и вступить в диалог с афганским правительством – для достижения мира после многих лет кровопролитного внутреннего конфликта.





"Думаю, мы преодолели примерно 80-90 процентов пути к соглашению, - заявил газете The Washington Post неназванный американский представитель. – Однако оставшиеся 10-20 процентов, по его мнению, обещают быть очень трудными". Ещё не выработан механизм контроля за выполнением соглашения. Не ясно и то, примет ли компромиссную сделку наиболее радикальное крыло талибов, которое до настоящего времени настаивало на полном выводе американских войск – в качестве условия для начала диалога с правительством Ашрафа Гани.



Не ясны пока и перспективы назначенных на сентябрь выборов президента Афганистана, в случае если к тому времени не будет объявлено о достижении соглашения.



Дональд Трамп в ходе президентской кампании в 2016 году называл афганскую войну "дорогостоящим провалом" и обещал быстро положить ей конец.