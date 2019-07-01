Взрыв в центре Кабула: погибли не менее 40 человек

В центре Кабула произошёл взрыв, в результате которого погибли не менее 40 человек. 65 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяли талибы, которые продолжают вести переговоры с властями Афганистана в Катаре.
По данным властей, в центре города сработало находящееся в машине взрывное устройство, после чего прибывшие на место вооружённые люди открыли стрельбу. Нападение совершено в дипломатическом квартале Кабула, где действуют усиленные меры безопасности.
По данным источников газеты The New York Times, среди погибших не менее шести военных. Представители "Талибана" заявили, что целью атаки было одно из зданий Министерства обороны Афганистана.
- В начале этого года США согласились пойти на прямые переговоры с талибами, чтобы договориться об условиях вывода американских войск из страны. Первый раунд переговоров прошёл в феврале в столице Катара.
- В конце мая представители талибов также прибыли в Москву, где провели встречу о мирном урегулировании в Афганистане с главой МИД Сергеем Лавровым. Это был третий визит делегации талибов в Москву, предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и ноябре. При этом движение до сих пор признаётся экстремистским и запрещено на территории России.
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