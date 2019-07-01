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Взрыв в центре Кабула: погибли не менее 40 человек

Житель Кабула наблюдает за взрывом в центре города, 1 июля 2019 г.

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В центре Кабула произошёл взрыв, в результате которого погибли не менее 40 человек. 65 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяли талибы, которые продолжают вести переговоры с властями Афганистана в Катаре.

По данным властей, в центре города сработало находящееся в машине взрывное устройство, после чего прибывшие на место вооружённые люди открыли стрельбу. Нападение совершено в дипломатическом квартале Кабула, где действуют усиленные меры безопасности.

/**/ /**/ /**/ Делегация талибов в Москве
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По данным источников газеты The New York Times, среди погибших не менее шести военных. Представители "Талибана" заявили, что целью атаки было одно из зданий Министерства обороны Афганистана.

  • В начале этого года США согласились пойти на прямые переговоры с талибами, чтобы договориться об условиях вывода американских войск из страны. Первый раунд переговоров прошёл в феврале в столице Катара.
  • В конце мая представители талибов также прибыли в Москву, где провели встречу о мирном урегулировании в Афганистане с главой МИД Сергеем Лавровым. Это был третий визит делегации талибов в Москву, предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и ноябре. При этом движение до сих пор признаётся экстремистским и запрещено на территории России.

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