Человек-обезьяна, герой-убийца и робот-изобретатель

1. Команда испанских и американских учёных под руководством тезки бывшего испанского короля Хуана Карлоса Исписуа создала первый в мире гибрид человека и обезьяны. Сделали они это в Китае, так как и в США и в ЕС подобные вещи запрещены либо очень сильно ограничены. По словам учёных, эксперимент прошёл успешно. До этого та же команда создала гибрид мыши и крысы и пыталась создать гибрид человека и свиньи – правда, этот эксперимент закончился неудачей. Гибрид человека и обезьяны был создан в виде эмбриона обезьяны с введенными в него человеческими генами. Эмбрион прожил 14 дней, после чего его уничтожили. Цель экспериментов Исписуа и его команды – научиться выращивать в животных человеческие органы для трансплантации. Многие учёные считают это неэтичным.

Фактически одновременно с появлением в прессе информации об этом эксперименте стало известно, что Япония стала первой страной в мире, официально разрешившей эксперименты по созданию генетических гибридов человека и животных и выращиванию из них полноценных организмов (в Китае такое законодательство отсутствует, эксперименты проводятся в "серой" правовой зоне).

2. В Праге развивается прямо-таки сериальная история. Два юных вандала из Германии изрисовали спреем одну из опор Карлова моста. Поскольку делали они это на глазах у прохожих, вандалов быстро изловили, дали им условные сроки за порчу памятника архитектуры и выдворили из страны. Отделение охраны памятников выделило на очистку моста 40 тысяч крон (приблизительно 1,5 тысячи евро) и заявило, что работы займут почти две недели. Но уже через день граффити загадочным образом исчезло.

Вся Чехия гадала, кто его удалил. Главной версией было то, что это сделали сами граффитисты, чтобы им снизили наказание. Работники магистрата заявили, что очистка была проведена непрофессионально и могла повредить поверхность моста. Однако долго гадать не пришлось – "виновник" объявился сам.

Им оказался профессиональный чистильщик граффити Милослав Черны, который за несколько лет до этого вполне официально, по заказу магистрата, уже удалял с моста другую надпись. Черны рассказал, что его удивил отведённый на чистку срок. Он пришёл посмотреть на то, как ведутся реставрационные работы, и с удивлением увидел, что нанятые магистратом реставраторы удаляют граффити щёткой с помощью дешёвого химического раствора, который можно купить в любом магазине бытовой химии. Решив, что так дело не пойдёт, на следующий день в 4 часа утра Черны пришёл к мосту со аппаратом, чистящим стены горячим паром под высоким давлением (и без всяких химикатов), и за два часа полностью удалил с моста нанесённую на него надпись.

Вызванные на место "происшествия" специалисты взяли образцы камня с поверхности опоры и, проанализировав их в лаборатории, заключили, что никакого вреда мосту нанесено не было. Тем не менее работники отдела охраны памятников, оценившие очистку моста в 1,5 тысячи евро и 2,5 недели, продолжают настаивать, что Черны действовал непрофессионально и нанятым ими реставраторам надо заплатить всю обещанную сумму, хотя почти никакой работы они не сделали.

Мэр Праги Зденек Гржиб тем временем отругал работников магистрата, похвалил Черны и пообещал заплатить ему за работу, хотя сам Черны утверждает, что никаких денег ему не надо, так он просто выполнял свой гражданский долг и любой настоящий чех, обладай он таким же опытом и аппаратом, поступил бы на его месте так же.

Но это ещё не конец истории.

Черны стал в Чехии фактически национальным героем, и ему начали приходить тысячи писем с благодарностями. После этого он опять обратился к прессе и попросил не делать из него кумира, так как он этого недостоин: оказалось, что спаситель моста не так давно отсидел 11 лет в тюрьме за двойное убийство своей жены и её любовника. Правда, мэр Зденек Гржиб заявляет, что всё равно намерен наградить Черны, так как свою вину перед обществом тот уже искупил.

Чешская публика в интернете уже гадает, какие удивительные тайны откроются в следующих сериях этого сериала.



3. Неожиданная экологическая дилемма в Германии: правительство Тюрингии хочет построить в этой федеральной земле гигантскую экологическую ветряную электростанцию с ветряками высотой 238,5 метра и диаметром лопастей 149 метров. Фирма, которая будет её строить, обещает, что это сократит выброс в атмосферу углекислого газа на 92 тысячи тонн. Однако, чтобы освободить место для строительства электростанции, планируется вырубить 83 546 квадратных метров леса. Местные жители, мягко говоря, недовольны, петицию против ветряков подписали уже 10 тысяч человек.



4. Наверное, каждый на собственном опыте знает, как трудно иногда бывает снять застрявшее на пальце кольцо. В особенно неприятных случаях даже приходится ехать в больницу, чтобы это кольцо распилили. Но теперь эти времена позади. Один из канадских врачей скорой помощи, которому надоело еженедельно срезать застрявшие кольца, с помощью студентов-инженеров местного университета разработал специальный прибор, который выдавливает из пальца жидкость, делая его тоньше, что позволяет снять застрявшее кольцо быстро и безболезненно. Прибор уже одобрен к продаже и поступит в канадские и американские больницы в середине августа.

5. Американские медики придумали способ предсказывать развитие болезни Альцгеймера за 20 лет до её начала просто по анализу крови. Они надеются, что этот способ станет широко доступен уже через несколько лет.

6. Всем, кто действительно болел за какую-то спортивную команду, наверняка регулярно казалось, что судьи подсуживают соперникам. Американские экономисты изучили статистику матчей NBA и определили что да, судьи действительно подсуживают. Мало того, им удалось выделить, кому судьи подсуживают чаще всего. Это а) команды, играющие на своём поле, б) команды, проигрывающие по ходу матча, и в) команды, проигрывающие по матчам в серии плей-офф. Экономисты отмечают, что во всех трёх случаях такое подсуживание повышает интерес к матчам и в результате финансово выгодно для лиги. Интересно было бы посмотреть на подобную статистику по европейскому футболу.

7. Команда британских юристов подала в патентные офисы США, ЕС и Великобритании заявки на регистрацию двух изобретений: изменяющего форму контейнера для еды и специальным образом мигающего фонарика для привлечения внимания в экстренных ситуациях. Изобретения довольно обычные, но дело не столько в них, а в том, что оба они сделаны искусственным интеллектом. Сейчас во всех трёх юрисдикциях патенты могут быть выданы только на изобретения, сделанные физическими лицами. Юристы, подавшие заявку, считают, что законодательство устарело и его нужно приспособить к новым реалиям, что позволит ускорить научно-технический прогресс. Заявки поданы для того, чтобы привлечь к этому внимание и спровоцировать необходимые изменения.

8. В Нидерландах вступил в силу так называемый "запрет на паранджу", запрещающий носить закрывающие лицо головные уборы, такие как маски, балаклавы и да, паранджу, в общественных зданиях и общественном транспорте (но не на улице). В первый же день действия нового закона полиция и сотрудники транспортных компаний заявили, что не собираются следить за его исполнением и штрафовать женщин с закрытым лицом, так как у них есть "другие приоритеты". По некоторым оценкам, в Нидерландах живёт около 100 женщин, носящих паранджу регулярно, и ещё несколько сотен, надевающих её от случая к случаю.

9. Немецкая группа Kraftwerk одержала промежуточную победу в юридическом споре с рэпером Мозесом Пелхэмом, длящемся уже 22 года. В 1997 Пелхэм засемплировал в своей песне Nur mir, написанной для певицы Сабрины Сетлур, двухсекундный фрагмент из композиции Kraftwerk – Metall auf Metall. Kraftwerk сочли это плагиатом и подали на рэпера в суд. Сначала суд принял решение в пользу Kraftwerk, но Пелхэм подал апелляцию, и дело в конце концов дошло до Конституционного суда ФРГ, который постановил, что в случае использования настолько короткого сэмпла соблюдение авторского права не должно препятствовать свободе творчества, и вернул дело на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции. После чего этот суд низшей инстанции (Федеральный верховный суд Германии), как это принято в ЕС в подобных случаях, попросил разъяснений по поводу этого дела у Европейского суда – высшей судебной инстанции Евросоюза. И вот на днях Европейский суд решил, что даже двухсекундные фрагменты композиции – да хоть даже и полсекундные – всё равно нельзя брать без спроса. Это большая победа для Kraftwerk и музыкальных корпораций, но она ещё не окончательная. Европейский суд постановил, что если фрагмент композиции изменён при сэмплировании до неузнаваемости обычным ухом, то разрешение не требуется. Теперь Федеральному верховному суду ФРГ предстоит решить, может ли обычный человек узнать фрагмент из композиции Kraftwerk в сэмпле Пелхэма.

10. В Нью-Йорке, на теннисном стадионе Артура Эша (вместимость 24 тысячи зрителей) прошёл финал Кубка мира по Fortnite – самой популярной сегодня среди школьников компьютерной игре. Победителем стал 16-летний Кайл Гирсдорф, получивший приз в 3 миллиона долларов – на 140 тысяч долларов больше, чем победитель закончившегося за две недели до этого Уимблдонского турнира Новак Джокович. Всего призовой фонд Кубка мира по Fortnite составил 30 миллионов долларов, и все участники его финальной части, то есть 100 человек, получили не меньше 50 тысяч долларов. За трансляцией турнира наблюдали 2 миллиона зрителей.