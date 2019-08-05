Азату Мифтахову и членам "Национального блока" продлили аресты

Головинский суд Москвы продлил до 7 сентября арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого подозревают в попытке поджога офиса "Единой России".

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, суд в очередной раз согласился с аргументом обвинения о том, что Мифтахов может скрыться от следствия. При этом Сидоркина отметила, что до сих пор нет результатов химической экспертизы вещей, изъятых из комнаты аспиранта, хотя она была назначена ещё три месяца назад.

Также в понедельник другой московский суд, Пресненский, продлил аресты двум обвиняемым по уголовному делу так называемого "Национального блока". Кирилл Учёнов и Даниил Бондарь пробудут в СИЗО ещё минимум три месяца.

Аспирант мехмата МГУ, 25-летний Азат Мифтахов, был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки, следы которых подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии.

7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Теперь аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы.​

Мифтахов вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

Обвиняемые по делу "Национального блока" были задержаны и арестованы в мае. Как говорится в материалах дела, участники движения готовили массовые беспорядки, тренируясь в здании заброшенной больницы на юге Москвы, парке "Лосиный остров" и в подмосковном лесу.

Учёнов и Бондарь, у которого есть эндокринологическое заболевание и инвалидность, свою вину отрицают. Кроме того, Бондаря избили при задержании, после которого врачи диагностировали у него множественные телесные повреждения и отслоение сетчатки глаза.