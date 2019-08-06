"Коммерсантъ": структура ФСБ сможет блокировать сайты быстрее судов

Одна из структур Федеральной службы безопасности России получила возможность блокировать сайты быстрее, чем это делается через суд и Роскомнадзор, сообщает "Коммерсантъ". Речь идёт о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), он будет отвечать за борьбу с кибератаками.

Структура вошла в число организаций "Координационного центра доменов .ru/.рф". Она наделена компетенцией обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители. Для последних это означает прекращение делегирования доменного имени и закрытие доступа к ресурсу.

Собеседник "Коммерсанта" подчеркивает, что процедура разделегирования доменного имени даёт возможность значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу, чем это позволяют действующие нормы. Между структурой ФСБ и регистраторами не будет промежуточных звеньев, а доступ к разделегированному домену прекращается полностью.

Издание отмечает, что хотя мера по разделегированию домена сайта-нарушителя не описана в российском законодательстве, она предусмотрена договором с регистратором.

Представитель "Координационного центра доменов .ru/.рф" заявил, что НКЦКИ будет выявлять фишинговые ресурсы, источники вредоносного программного обеспечения, отслеживать активность ботов и другие атаки с использованием российских национальных доменов.

В пресс-службе ФСБ пока не прокомментировали эту информацию.