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Китай предостерёг политиков США от вмешательства в дела Гонконга

Мост Гонконг–Чжухай–Макао

Гонконг принадлежит Китаю, и Пекин даст решительный ответ на любые действия, наносящие ущерб китайскому суверенитету – с таким заявлением выступил во вторник представитель МИД Китая по делам Гонконга. Отвечая на высказывания спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, китайский дипломат потребовал немедленного прекращения контактов американских политиков с сепаратистами Гонконга.


Гонконг, специальный административный район КНР, один из ведущих мировых финансовых центров, до 1997 года был британской колонией. В последние месяцы здесь происходят массовые выступления городского населения против растущего влияния Пекина. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Сепаратистски настроенные гонконгцы уже добились от городской администрации отмены закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных правоохранительных органов Китая.

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