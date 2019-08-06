Чем еще накажет Путин?

Россия отмечает 6 августа 5 лет введения Владимиром Путиным ограничений на экспорт товаров и продуктов из США и других стран Запада. На этой неделе президент США Дональд Трамп ввел мягкие санкции против российского долга из-за применения отравляющих веществ в Солсбери. США увеличили пошлины на товары КНР. Курс рубля дрогнул. Китай пошёл на резкую девальвацию юаня в торговой войне с США. Теперь начали обесцениваться новоприобретенные российские резервы в китайской валюте. Как эти, обусловленные внешней политикой Путина неприятности, санкции и экономический застой влияют на политику в России обсуждают доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и доктор экономических наук, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 6 августа в 19:05