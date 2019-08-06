МИД Северной Кореи: "Им придётся дорого заплатить"

Северная Корея провела четвёртую серию ракетных пусков за последние две недели, сообщили во вторник южнокорейские власти. В конце июля Пхеньян заявлял, что проводимые пуски – это предупреждение "южнокорейским милитаристам" в связи с проведением ими военных учений совместно с США на Корейском полуострове.

Северная Корея заявляет о своей приверженности дипломатическим контактам и готовности подождать до конца года, когда США, возможно, смягчат политику санкций против Пхеньяна. Однако, представитель МИД Северной Кореи заявил, что если Вашигтон и Сеул не обратят внимание на предупреждение, "им предётся дорого за это заплатить", сообщает Reuters.





Трамп попытался приуменьшить значение ракетных пусков, заявив, что они не нарушают договорённостей между ним и Кимом. Одновременно, он высказался за возобновление двусторонних переговоров с Пхеньяном. Аналитики, однако, считают, что ракетные испытания в КНДР проводятся как для усиления северокорейского военного потенциала, так и для давления на США ради получения новых уступок.