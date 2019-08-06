Иран представил новые ракеты собственного производства

Иран представил три новых модели высокоточных управляемых ракет класса "воздух-воздух" собственного производства. Об этом сообщает агентство Irna.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что снаряды могут устанавливаться на истребителях, вертолётах и беспилотниках. Одна из моделей может поражать цель на расстоянии более 50 километров. По словам Хатами, новые разработки должны продемонстрировать мощь и достоинство Ирана.

СМИ отмечают, что презентация нового оружия произошла на фоне очередного обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из так называемой ядерной сделки. Вслед за этим Вашингтон возобновил действие некоторых санкций в отношении Ирана.​ Американские власти уверены, что заключенный три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций. В июне иранские власти заявили, что отказываются в связи с этим выполнять часть обязательств по соглашению.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.