Христиане в демократии. Эфир в 19:32

Зачем верующие участвуют в протестах? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят участница движения «Христианское действие» Мария Рябикова и православный Максим Лузянин. Эфир в 19:32.
Зачем верующие участвуют в протестах?
Зачем верующие участвуют в протестах? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят участница движения «Христианское действие» Мария Рябикова и православный Максим Лузянин. Эфир в 19:32.
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