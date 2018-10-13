Вера и бунт. Эфир в 17:32

Помогает ли религия противостоять несвободе? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят специалисты по Кавказу - православный, историк Михаил Рощин и мусульманка, историк Танзила Чабиева. Эфир в 17:32.
Помогает ли религия противостоять несвободе? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят специалисты по Кавказу - православный, историк Михаил Рощин и мусульманка, историк Танзила Чабиева. Эфир в 17:32.
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