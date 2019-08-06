Белый дом пообещал поддержку демократическому переходу в Венесуэле

Соединённые Штаты будут использовать все надлежащие средства для свержения режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Вашингтон сообщил, что будет поддерживать доступ венесуэльцев к гуманитарной помощи и обеспечивать в демократический переход в стране.

Помимо прочего, Белый дом осудил режим Мадуро и продолжающиеся нарушения прав человека. Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы Венесуэла имела стабильное, демократическое и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, говорится в заявлении.

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью блокирующий все размещённые в стране государственные активы Венесуэлы. Ограничительные меры распространяются на правительство Мадуро, а также любые подконтрольные ему политические ведомства и структуры, включая Центральный банк Венесуэлы и нефтяную компанию PDVSA. Американские компании и частные лица лишаются возможности вести бизнес с правительством Мадуро и теми, кто его поддерживает.

Соединенные Штаты и большинство стран Запада признают в качестве законного временного лидера Венесуэлы главу парламента Хуана Гуайдо. В январе он провозгласил себя временным президентом. Реальная власть в стране остаётся в руках Мадуро. Его поддерживают Китай, Иран и Россия, отправившая в Венесуэлу своих военных советников.