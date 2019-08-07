Пентагон заявил об угрозе возрождения "Исламского государства"

В Пентагоне заявили об угрозе возрождения террористической группировки "Исламское государство". Численность подполья в Ираке и Сирии уже сейчас может достигать 18 тысяч человек. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна.

По его словам, причиной укрепления террористического подполья стало, в частности, сокращение военного контингента США в регионе. В итоге идеология "Исламского государства" распространилась даже в сирийском лагере для беженцев Аль-Холь, который находится на территории, подконтрольной союзникам Вашингтона.

О начале вывода американских войск из Сирии президент США объявил в декабре прошлого года. Дональд Трамп объяснил своё решение "окончательной победой" над боевиками. В знак несогласия министр обороны США Джеймс Мэттис ушел в отставку. Впоследствии высшие чины Пентагона, по данным СМИ, фактически уговорили Трампа оставить в Сирии часть войск.